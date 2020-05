Coronavirus USA, 1568 morti nelle ultime 24 ore: anche Fauci in isolamento

Il massimo esperto americano di malattie infettive Anthony Fauci, membro della task force Usa contro il Covid-19 si è messo in isolamento dopo essere entrato in contatto con un membro dello staff della Casa Bianca risultato infetto. Finora Fauci è risultato negativo al tampone e verrà regolarmente testato. In quarantena sono anche Robert Redfield, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention, e il commissario della Food and Drug Administration, Stephen Hahn.

Usa, 1568 morti nelle ultime 24 ore

Gli Stati Uniti registrano 1.568 vittime per coronavirus nelle ultime 24 ore. Il bilancio totale nel Paese sale a 78.746. Lo rivelano i dati della Johns Hopkins University, secondo i quali i contagi accertati negli Stati Uniti sono 1.309.164.

