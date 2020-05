Coronavirus, a Palermo si fa il bagno: “Qui il Covid-19 non c’è”

Fermarsi sulla spiaggia a prendere il sole è vietato, ma a Mondello ieri lo hanno fatto in tanti e non si sono limitati solo a fermarsi per un po’ di tintarella. Complice il bel tempo, la spiaggia più amata dai palermitani è stata presa d’assalto da giovani e meno giovani, convinti di non correre alcun pericolo stando al mare. “Il mare è qua che ci chiama. Stiamo al sole, in acqua. Che facciamo di male? E poi qua a Palermo virus non ne gira. Io non conosco nessuno che se l’è preso”, dice qualcuno dei bagnanti a Repubblica. E quindi c’è chi si è disteso sulla spiaggia a prendere il sole, chi ha ballato, chi addirittura ha fatto il bagno.

Una folla al mare che non è piaciuta al sindaco Leoluca Orlando, pronto a chiedere di inibire l’accesso nelle spiagge libere. “Avevo previsto questo rischio e avevo fatto appello al senso di responsabilità dei cittadini. Un senso di responsabilità che migliaia di persone non hanno dimostrato, con comportamenti ben oltre i limiti dell’incoscienza che mettono a gravissimo rischio la salute della nostra comunità che non può permettersi un ritorno indietro”.

