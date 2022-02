Varriale commenta Napoli-Barcellona: “Abbiamo avuto una severa lezione”

Enrico Varriale ha commentato con poche righe la gara tra Napoli e Barcellona. La suddetta sfida è terminata 2-4, sancendo così l’eliminazione della squadra di Luciano Spalletti dall’Europa League.

Varriale ammette che la squadra catalana è stata nettamente più forte dei padroni di casa, dunque il Napoli ha avuto una severa lezione calcistica.

Severa lezione di @FCBarcelona a @sscnapoli in una gara subito in discesa per 2 errori gravi degli azzurri costati 2 gol.Alla squadra di #Spalletti resta ora solo il campionato.Come in Europa accade troppo spesso per le squadre italiane,comunque catalani decisamente più forti.

