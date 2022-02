Napoli, in quattro giorni ha rovinato tutto con due prestazioni negative

La Gazzetta dello Sport si concentra sulle ultime due prestazioni del Napoli, rispettivamente contro Cagliari e Barcellona.

La Gazzetta dello Sport si è concentrata sulle ultime due gare del Napoli, giudicandole tutt’altro che positive. La prima è quella contro il Cagliari andata in scena lo scorso lunedì e terminata con un pareggio. Quest’ultimo ha impedito gli azzurri di raggiungere la vetta della classifica insieme al Milan, reduce anch’esso da un pareggio contro la Salernitana. La seconda sfida è quella contro il Barcellona, a causa del quale la compagine partenopea è stata eliminata dall’Europa Leauge.

Dal quotidiano si legge:

“In quattro giorni il Napoli rovina tutto, perché al di là dell’eliminazione in Europa e dello spettacolo di tiqui-taka offerto dal Barcellona rivitalizzato da Xavi, la squadra azzurra esce con le ossa rotte per il bis di prestazioni inguardabili, a Cagliari come contro i Catalani. Che stanno salendo come rendimento e qualità di gioco, ma hanno dominato in maniera imbarazzante.”

