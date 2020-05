Diritti tv, ancora guerra fredda tra i broadcaster e la Lega: chiesto sconto

Tra i club di Serie A e i broadcaster (Sky, Dazn e Img) prosegue la guerra fredda per la sesta rata dei diritti tv da 233 milioni che non è ancora stata versata alla Lega nel quadro del contratto che scade alla fine della prossima stagione. Le tv si sono rifutate di pagarla, per cui adesso è davvero un muro contro muro, in attesa dell’assemblea di Lega di mercoledì prossimo. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

SCONTO – I broadcaster chiedono uno sconto, sulla scia del modello tedesco, ma la riduzione richiesta sarebbe pesantissima: 120 milioni in caso di ripartenza o addirittura il doppio se lo stop del campionato sarà definitivo. Se questi numeri dovessero essere confermati, ci ritroveremmo di fronte ad una vera e propria battaglia legale.

