Futuro Mertens, per il Chelsea è una priorità: l’attaccante pronto a dira sì

Futuro Mertens per il Chelsea è una priorità, l’attaccante sembra sia pronto ad iniziare una nuova avventura. Col Napoli la trattativa è ferma.

Futuro Mertens, per il Chelsea è una priorità: l’attaccante pronto a dire sì

Futuro Mertens, per il Chelsea è una priorità, come riporta l’edizione del quotdiano belga “Het Laatste Nieuws”, il Chelsea fa dell’attaccante del Napoli Dries Mertens una priorità, sembra che lo stesso sia pronto a dare il via ad una nuova avventura.

Il futuro di Dries Mertens resta ancora avvolto nel mistero: il belga era ad un passo dal rinnovo col Napoli, ma poi qualcosa è andato storto e ha rallentato la trattativa. La situazione contrattuale di Dries fa gola a tante squadre

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Diritti tv, ancora guerra fredda tra i broadcaster e la Lega: chiesto sconto

Castel Volturno, Manolas è il giocatore nella migliore forma

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Parchi affollati e più traffico, il primo fine settimana della fase 2