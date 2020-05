Un prete bresciano attacca la Juventus: “Loro non rispettano il settimo comandamento”

Un prete, Padre Mario Toffari ritiene che la Juventus abbia commesso tanti peccati tra i quali quello di non tener fede al comandamento “non rubare”

PRETE-BRESCIA – “La Juventus ha detto che non vuole lo scudetto che non è stato vinto sul campo e che non vuole fare come l’Inter. Noi diciamo al presidente della Juve, che siamo lieti che non voglia prendere una cosa non sua, ma cerchi di esser bravo anche a riconoscere che anni fa non ha dato indietro quello che non era suo” sono le parole di Padre Mario Toffari in un video pubblicato sui social network.

Padre Mario Toffari ha aggiunto: “Non rubare è fatto di due realtà: non prendere una cosa che non è nostra e, se l’abbiamo presa, dobbiamo restituirla all’altro. L’onestà, la verità e le virtù cristiane o sono bianche o sono nere e allora sono disonestà e non verità. L’onestà non può essere bianconera, è una cosa fuori dalla definizione. L’importante è il settimo comandamento, non rubare e se lo abbiamo fatto restituiamo agli altri“.

