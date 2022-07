Acerbi ha accettato l’offerta del Napoli: arriverebbe ad una sola condizione

La Gazzetta dello Sport – Acerbi ha accettato l’offerta del Napoli: potrebbe essere l’obiettivo di ‘scorta’ se saltassero altre piste.

Francesco Acerbi non è tra i principali obiettivi per la difesa del Napoli. Tuttavia, risulterebbe un profilo sicuro se dovessero saltare altre piste:

“Il Napoli ha fatto un sondaggio con l’agente Federico Pastorello trovando il gradimento del giocatore. Parliamo di un classe 1988 per il quale la Lazio potrà chiedere al massimo 5 milioni anche se il Napoli vorrebbe darne meno. Ma il sondaggio Acerbi serve al club per non restare spiazzato se non andassero in porto altre trattative”.

