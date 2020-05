Coronavirus in Campania, i dati sono sempre più positivi

Il Coronavirus si sta indebolendo sempre di più nella nostra regione e a raccontarlo sono gli ultimi dati, ancora una volta positivi. Giornata che conferma il trend quella di ieri con lo 0,29% di positivi sui tamponi effettuti in Campania, ancora una volta oltre i 4 mila. Per il quinto giorno di fila siamo sotto lo 0,5% nel conteggio dei positivi rispetto ai test effettuati. Nella giornata di ieri su 4008 tamponi solo 12 persone sono risultate positive al Covid-19. Ecco il trend da aprile in poi:

1 aprile 13%

2 aprile 12%

3 aprile 6,5%

4 aprile 8%

5 aprile 7,5%

6 aprile 7,1%

7 aprile 5,9%

8 aprile 4%

9 aprile 4,7%

10 aprile 3,6%

11 aprile 5,2%

12 aprile 4,9%

13 aprile 7,4%

14 aprile 2,6%

15 aprile 4,5%

16 aprile 2,6%

17 aprile 1,4%

18 aprile 1,4%

19 aprile 2,3%

20 aprile 2,4%

21 aprile 2,3%

22 aprile 2%

23 aprile 1,46%

24 aprile 0,78%

25 aprile 1,1%

26 aprile 1,1%

27 aprile 1,6%

28 aprile 1,1%

29 aprile 0,4%

30 aprile 0,54%

1 maggio 0,4%

2 maggio 0,86%

3 maggio 0,34%

4 maggio 0,79%

5 maggio 0,4%

6 maggio 0,2%

7 maggio 0,48%

8 maggio 0,25%

9 maggio 0,29%

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ESCLUSIVA FA – Pino Aprile: “L’Italia deve correggere il suo peccato originale, la questione meridionale!”

Coronavirus, Conte: “Questa estate andremo a mare, non rimarremo in quarantena”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Parchi affollati e più traffico, il primo fine settimana della fase 2