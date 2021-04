Napoli: “Esami ematici decideranno la formazione? E’ una fake news”

Il club partenopeo fa chiarezza e smentisce quanto riportato da alcuni quotidiani

Il Napoli, tramite i suoi canali ufficiali, smentisce quanto riportato da Tuttosport. Il quotidiano, nella sua edizione odierna, parlava del fatto che la formazione che Rino Gattuso schiererà questa sera in occasione della gara in trasferta contro il Torino, sarebbe dipesa dai risultati dei test ematici. Il club dichiara che quanto scritto dal giornale, non corrisponde al vero.

Questo il tweet ufficiale:

“Che possano essere gli esami del sangue a decidere la formazione del Napoli è ovviamente una fake news. Se non si trattasse di questioni di ambito medico, ci sarebbe da sorridere. Purtroppo c’è poco da ridere soprattutto in questo periodo storico” — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 26, 2021

