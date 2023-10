Corriere dello Sport – ADL rassicura Garcia: “Tranquillo, vada avanti, le vittorie sanano le situazioni difficili”.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto sapere che Aurelio De Laurentiis si è dichiarato disponibile per aiutare la squadra, in questo momento di grande difficoltà. Scende in campo e si approccia a Garcia: “Stia tranquillo, vada avanti, le vittorie sanano le situazioni più difficili”. Queste le parole del patron al tecnico francese.

“De Laurentiis è rimasto a governare il Napoli da vicino, s’è impossessato del proprio ruolo e pure di quelli altrui, ha ascoltato il management, ha voluto dialogare con quella decina di calciatori che sono stati risparmiati dalle Nazionali, ha indugiato con qualche saggio come Juan Jesus e Rrahmani, ha radiografato la situazione, ha tentato anche di rassicurare Garcia, senza porre alcuna condizione, né ultimatum: le parole superflue non servono. «Vada avanti tranquillamente». E poco prima delle sette della sera, ha salutato per rientrare a Roma, a casa sua, alla Filmauro, dove si sta bene pure da soli, per riflettere e ripensare alle frasi ascoltate nel cuore del villaggio”.

Fonte foto: – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Non solo Garcia in bilico: a rischio addio altri due nomi. Le ultime, la situazione

Conte-Napoli, sogno rimandato a novembre: ADL pronto ad un triennale da 24-27mln

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Barcellona, ecco quanto guadagna Joao Felix