Non solo Garcia in bilico: a rischio addio altri due nomi. Le ultime, la situazione

Napoli, non solo Garcia in bilico: a rischio addio altri due nomi, le ultime

Ultime notizie Napoli – Non solo Rudi Garcia in bilico, ma a rischio addio ci sono altri due nomi: il ds Meluso e il capo scouting Micheli. A scriverlo nell’ultim’ora dell’edizione online è Il Mattino di Napoli:

“Lui, Garcia, è al lavoro su alcuni dischetti che fanno il riepilogo della gara con la Fiorentina. Dei dirigenti è presente il ds Meluso, che pure De Laurentiis non ha certo risparmiato nelle critiche e pure lui in bilico. Chi andrà via, probabilmente, sarà il capo scouting Micheli, pure lui travolto dalle critiche di De Laurentiis.

Meluso, che già lunedì mattina lo ha incontrato nel vertice post-Fiorentina, è rintanato nel suo ufficio. De Laurentiis non si è fatto vivo da queste parti. Altro segnale di una frattura che si fa fatica a immaginare si possa sanare”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Colloquio ADL-Garcia a Castel Volturno: confronto telefonico con Di Lorenzo, i dettagli

Conte-Napoli, sogno rimandato a novembre: ADL pronto ad un triennale da 24-27mln

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”