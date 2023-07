Corriere dello Sport – Zielinski vuole il Napoli, può prolungare ad una condizione: la situazione.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul futuro di Zielinski e Lozano. Entrambi hanno un altro anno di contratto (fino al 2024) a 4,5 milioni, cifra che a De Laurentiis, al momento, sta stretta. Ecco quanto riportato: “Zielo vorrebbe continuare, prolungare magari a cifre ovviamente più contenute. Più in linea con il tetto costruito dal club oltre un anno fa. Il Chucky aspira alla Premier – s’è anche legato a un’agenzia inglese – ma per il momento il Napoli non ha registrato grandi movimenti”.

