Giuntoli, tutto su Hojlund: ora vuole portarlo in bianconero

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata a parlare della nuova era Juventus. Cristiano Giuntoli è già a lavoro per rifondare la rosa bianconera e vuole partire dall’attacco con Hojlund.

“Cominciamo dal nome per l’attacco: parliamo del danese Rasmus Hojlund che l’Atalanta ha prelevato un anno fa dallo Sturm Graz per 17 milioni. Il novello Haaland, visto che per latitudine (lui però è danese) è stato paragonato al gigante del City a cui tra l’altro si ispira. Mancino, abile a svariare su tutto il fronte offensivo, 10 gol nella scorsa stagione, l’Atalanta ha rifiutato l’offerta da 35 milioni dello United. Un modo per fissare il prezzo di Hojlund che oscilla tra 40 e i 45 milioni).

Poi serve l’esterno destro. Ed Emil Holm, lo svedese dello Spezia, è il profilo giusto. Giuntoli stravede per lui, c’è anche l’Atalanta che era molto vicino a prenderlo, ma si sono aperte porzioni di mercato estero importante ed è arrivata la Juve. Chiaro che se i bianconeri accelerano hanno carte da giocarsi per acquisire una priorità. Un’operazione da 12 milioni (i liguri vorrebbero partire da una richiesta di 15) che la Juventus proverà a chiudere prima possibile per scoraggiare la concorrenza. Holm ha struttura, corsa e sa inserirsi molto bene anche in zona gol. Il giocatore che serve su quella fascia”.

