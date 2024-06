X – Iodice: “Per fare la Champions bisogna conquistarla Kvara, ma voi l’avete persa”

Peppe Iodice, attore comico, è intervenuto sui suoi canali social, per commentare le parole del padre e dell’agente di Khvicha Kvaratskhelia: “Per fare la Champions bisogna conquistarsela caro fratello della Georgia…anche per noi tifosi del Napoli sarebbe stata una priorità ma tu insieme agli altri ce l’avete fatta perdere. Dincell a papà“.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pocuratori ed Agenti sportivi, categorie lavorative da regolamentare nel mondo del calcio

Osimhen nel mirino dell’Arabia, lui sogna la Premier League

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi