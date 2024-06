Osimhen nel mirino dell’Arabia, lui sogna la Premier League

Victor Osimhen piacerebbe all’Al Hilal ed al Paris Saint-Germain, l’attaccante però vorrebbe giocare in Premier League.

Diversi club sarebbero interessati all’attaccante del Napoli Victor Osimhen, che però avrebbe il desiderio della Premier League. Nel campionato inglese ci sarebbe soprattutto l’Arsenal, che avrebbe già pensato ad inserire qualche contropartita nea trattativa. Resta però da capire come vuole agire la Società partenopea.

Di seguito quanto si legge su Repubblica:

“Osimhen ha escluso, al momento, l’ipotesi Arabia: l’Al Hilal non lo attira e ha messo in stand- by il Psg. Il suo obiettivo è sempre la Premier. Il valzer dei bomber non è ancora partito e lui è convinto di rientrarci per esibirsi nel campionato più competitivo al mondo: «È sempre stato il mio sogno», ha detto in passato. Resta da capire se al Napoli sarà recapitato un assegno con tutto l’importo della clausola oppure se il club di De Laurentiis dovrà accettare un giocatore in contropartita.”

