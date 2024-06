la Repubblica – Corbo: “Conte sarà nella scia di Inter e Atalanta, romperà con il passato”

Il giornalista Antonio Corbo, ha rilasciato il suo consueto editoriale, dove ha approfondito la parte tecnica che attuerà Antonio Conte al Napoli:

“La modernità indica nuove tendenze: abbandona il possesso palla (caro a Sarri che ne fece un mirabile dogma) per creare spazi fulminei alle spalle dei difensori rivali. È in perfetta linea Conte con il 3-4-3 previsto. Sarà nella scia di Inter e Atalanta. Il gioco si evolve e dall’immobilismo fuggì anche Pep Guardiola, sono passati dieci anni dal 4-3-3 di Barcellona. Il momento del calcio in Italia come in Europa offre ad Antonio Conte una opportunità. Rompere a Napoli con il passato”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

