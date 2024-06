Corriere dello Sport – Manna volerà in Germania, incontrerà Kvara e il suo agente

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, le esternazioni da parte dell’agente di Khicha Kvaratskhelia e il suo papà, non sono state viste di buon occhio dalla società. Proprio per questo motivo, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, volerà in Germania per incontrare il giocatore in prima persona. Intanto ADL ha pensato subito a blindare il giocatore, difinendolo incedibile anche attraverso i social.

Kvara ha un contratto fino al 2027 e il club è al lavoro per prolungarlo con adeguamento dello stipendio.

