La Gazzetta dello Sport – Ibrahimovic: “Il Milan c’è, al momento siamo secondi, al momento!”.

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è pronto al rientro ed ha lanciato un chiaro messaggio al Napoli e alle altre rivali in corsa per lo scudetto:

“Al momento siamo secondi, al momento. Il Napoli è forte, Kvaratskhelia il giocatore che più mi ha impressionato. Ma anche la Juve sta rientrando e l’Inter è in corsa. Noi però ci siamo. In più questo è un anno troppo particolare con la sosta invernale e il Mondiale giocato in mezzo: sarà un campionato più di condizione e meno di qualità. E per la mia lunga esperienza di vittorie dello scudetto, so che è sempre decisiva la seconda parte della stagione”.

Fonte foto: Instagram @imzalatanibrahimovic

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli e Sampdoria in contatto, si lavora allo scambio Zanoli-Bereszynski

Lozano-Napoli: rinnovo complicato, possibile addio a gennaio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

‘Ndrangheta: cellulari e sim in carcere per il boss Bellocco