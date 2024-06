Corriere dello Sport – Osimhen sogna la Premier ma costa troppo: solo l’Arabia può pagare

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Victor Osimhen. La clausola del giocatore è un vero ostacolo per i club europei, tanto che il giocatore sogna la Premier, ma nessuna di queste società può permettersi di pagare la clausola. Dunque, il futuro è ancora in bilico:

“In Arabia lo vogliono l’Al-Ahli e l’A-Hilal, tra l’altro in grado di coprire la clausola da 130 milioni di euro, ma Osi non è affatto attratto dall’idea di andare in Saudi. No. Ci sarebbe sullo sfondo il solito Psg di Campos, che ha già offerto più di 100 milioni per Kvara naufragado in un “no” azzurro grande quanto il Golfo di Napoli, però sebbene a Parigi sia di casa non è molto attratto dalla Ligue 1. E poi c’è il sogno di Osimhen: la Premier. L’Inghilterra. Dove finora nessuno ha intenzione di investire 130 milioni per liberarlo”.

