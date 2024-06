X – Schira: “Psg ha incontrato l’agente di Kvara, 9mln all’anno più bonus”

Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, l’agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha incontrato il Psg che ha presentato una mega offerta per cercare di convincere il giocatore al trasferimento. “Il PSG vuole far firmare Khvicha Kvaratskhelia. Kvara è l’obiettivo principale di Luis Enrique come esterno. C’è già stato un incontro tra il Paris e i suoi agenti nelle ultime settimane. Il Paris Saint Germain ha offerto un contratto fino al 2029 (9 milioni all’anno + bonus) per convincere il georgiano“.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

