Napoli, Primavera: la riforma aiuta gli azzurri, in caso di vittoria sarebbe promozione

Basterebbe la vittoria contro il Parma per garantire ai partenopei la promozione al campionato di Primavera 1

Il Napoli Primavera potrebbe approfittare della rivoluzione dei campionati di Primavera. Nella giornata di ieri la FIGC ha approvato riforma per i campionati, grazie a questa le finaliste dei Playoff del campionato Primavera 2 verranno promosse direttamente. Gli azzurri quindi, in caso di vittoria sabato nella trasferta di Parma, approderanno in Primavera 1.

Questo il comunicato:

“Il Consiglio ha approvato la riforma dei Campionati Primavera con immediata trasformazione del format del Primavera 1 che passa da 16 a 18 squadre con 2 retrocessioni e 4 promozioni dal Primavera 2. A regime, dalla stagione sportiva 2022/23, il campionato Primavera 1 sarà composta da 18 squadre (3 retrocessioni), il Primavera 2 da 32 squadre (3 promozioni e 2 retrocessioni), il Primavera 3 da 24 squadre (2 promozioni e 2 retrocessioni) e il Primavera 4 da 26 squadre ( 2 promozioni). Contestualmente è stata abolita la norma che vincolava la partecipazione della squadra Primavera al campionato di competenza della prima squadra”.

