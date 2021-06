Da Torino: la Juventus vuole Ospina per sostituire Buffon

La Juventus pensa al vice Buffon e in lizza spunta il nome di David Ospina. Il club bianconero prova l’assalto.

David Ospina, per Spalletti non più titolare fisso, ha attirato l’interesse della Juventus.

Si allunga la lista dei nomi per il ruolo del vice Buffon. La Juventus è alla ricerca di un secondo portiere alle spalle di Szczesny, e dopo la suggestione che porta a Salvatore Sirigu, di proprietà del Torino, Tuttosport svela anche un altro nome, quello di David Opsina, potenzialmente in uscita dal Napoli e anche per Sergio Romero che ha appena lasciato il Manchester United.

