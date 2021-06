Basic vuole il Napoli, avvistato l’agente a Castel Volturno, i dettagli

Napoli-Basic l’affare è fatto, il club ha in pugno il centrocampista. Avvistato l’agente a Castel Volturno.

Toma Basic è nella lista degli interessi del Napoli, l’affare è fatto.

Secondo l’edizione del Corriere del Mezzogiorno, l’agente di Basic, Adrian Aljaj, il quale gestisce anche gli interessi di Rrahmani, è stato avvistato a Castel Volturno durante un colloquio con Giuntoli, circa un mese fa. Il giocatore croato è entusiasta all’idea di trasferirsi al Napoli, che sta valutando se affondare il colpo per sostituire Bakayoko con Basic o prendere tempo per capire se arriveranno offerte per Fabian Ruiz.

Le basi dell’operazione ci sono, l’investimento è di 10 milioni bonus compresi, il ragazzo è in prestito con obbligo di riscatto per rimandare al prossimo bilancio la parte più corposa della spesa.

