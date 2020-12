Napoli, questione stipendi: oggi il pagamento dei primi compensi stagionali

Se gli azzurri non fossero stati in grado di pagare gli stipendi sarebbero potuti incorrere in guai seri

Buone notizie in casa Napoli, il club di De Laurentiis provvederà a pagare il primo stipendio della nuova stagione nella giornata di oggi, Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Da quanto riferisce il quotidiano sportivo nella sua edizione odierna lo staff tecnico e i giocatori riceveranno in giornata il bonifico del mese di settembre. Il club rispetterà l’impegno preso nelle settimane scorse con la squadra andando in contro quindi anche ai termini ultimi stabiliti dalla Lega Calcio. Il presidente azzurro vorrebbe versare entro fine mese anche gli stipendi di ottobre rientrando così nei parametri fissati dalle istituzioni del calcio. Diversa invece la situazione riguardante gli stipendi di luglio e agosto. La società infatti ha raggiunto un accordo di massima in cui si specifica che i compensi relativi ai due mesi estivi verranno spalmati sui prossimi 10 pagamenti mensili.

