Morte Maradona: perquisita la casa del medico Luque, indagato per omicidio colposo

La morte di Diego Armando Maradona è avvolta nel mistero

La morte di Diego Armando Maradona è circondata da molti dubbi. La magistratura argentina ora ha disposto una perquisizione della casa e dell’ufficio del suo medico personale, il dottor Leopoldo Luque. Secondo quanto riferisce il quotidiano argentino La Nacion il medico sarebbe indagato per omicidio colposo in seguito a presunte irregolarità nel ricovero domiciliare del suo paziente, nella sua casa di Tigre, e per non avergli fornito le cure adeguate. Le perquisizioni sono state ordinate dalla procuratrice di Benavídez, Laura Capra, e dai sostituti procuratori generali di San Isidro, Patricio Ferrari e Cosme Irribaren. Il quotidiano aggiunge che quando le forze dell’ordine si sono presentate a casa sua, il dottore si sarebbe detto molto sorpreso, “Non me lo aspettavo” sarebbe stata una sua esclamazione.

