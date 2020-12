Venerato: “Osimhen non ci sarà con il Crotone e con l’Az: si spera con la Sampdoria”

Venerato sul ritorno di Osimhen

Ciro Venerato è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto ha dichiarato:

“Osimhen non ci sarà con il Crotone assolutamente. Non sarà convocato né giovedì con l’AZ né domenica con il Crotone. Il Napoli spera di averlo contro la Sampdoria. La situazione non è ancora delle migliori, si cerca di evitare una ricaduta. Gattuso con le grandi squadre affronterà le partite con Zielinski sotto punta al posto di Mertens”.

