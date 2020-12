Hysaj tampone negativo al Covid 19 in Albania, rientra oggi in Italia

Napoli – Hysaj tampone negativo al Covid-19 in Albania. Ecco quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno sul giocatore e sulle ultime notizie in casa Napoli, come la decisione presa da Gattuso dopo la vittoria contro la Roma, il tecnico ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Di seguito quanto si legge sul quotidiano:

“Si torna al lavoro stamane, in vista della trasferta in Olanda per la sfida con l’Az Alkmaar. Con una vittoria il Napoli conquisterebbe la certezza aritmetica della qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Non ci sarà Osimhen. Hysaj, dopo il tampone negativo in Albania, arriva oggi in Italia e, se sarà confermata la negatività, potrà tornare a disposizione di Gattuso”

