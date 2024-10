Individuati i responsabili della rapina a David Neres

Emergono novità sulla rapina effettuata nei confronti del difensore del Napoli David Neres lo scorso 31 agosto.

A pochi giorni dal tentato furto dell’auto di Juan Jesus si torna a parlare di un altro spiacevole episodio, cioè la rapina nei riguardi di David Neres.

Secondo Il Corriere del Mezzogiorno responsabili di tale gesto sarebbero quattro uomini:

“Sono trascorsi 40 giorni dalla rapina a Neres all’esterno dello stadio. Lo scippo in quel caso riguardava un orologio di lusso, tutto avvenne dopo Napoli-Parma 2-1 dello scorso 31 agosto, partita in cui il talento ex Benfica fu anche decisivo per la rimonta degli azzurri. Nei giorni successivi le indagini degli inquirenti hanno portato all’individuazione dei quattro delinquenti, autori della violenza.”

Qualche novità emerge anche dall’odierna edizione de Il Mattino, che parla di una presunta talpa presente quel giorno allo Stadio Diego Armando Maradona:

“Una rapina organizzata a tavolino, probabilmente grazie a una talpa interna alla struttura sportiva di Fuorigrotta. Sotto inchiesta, in questo caso, una banda di pusher di rione Lauro, la cui identificazione è abbastanza certa, ora si attendono gli sviluppi investigativi.”

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ranieri: “Inter favorita, ma il Napoli ha Conte che è un vincente”

Balotelli può tornare in Serie A, spunta un ipotesi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

NATIONS LEAGUE – Italia-Belgio, sfida cruciale per Spalletti: “Un punto di svolta”