UFFICIALE – Tegola per il tecnico dell’Az Slot: out il difensore Svensson

Tegola per il tecnico dell’Az Slot, Jonas Svensson non farà parte della sfida contro il Napoli

Tegola per il tecnico dell’Az Alkmaar Slot, dovrà fare a meno del difensore titolare Jonas Svensson nel prossimo match di Europa League che vedrà di fronte gli olandesi contro il Napoli di Rino Gattuso. Come comunicato dal club il difensore Jonas Svensson (27) non farà parte della sfida contro gli azzurri a causa di un infortunio che lo ha visto protagonista contro l’Heracles Almelo. Svensson rappresenta una pedina importante per il tecnico Arne Slot, che lo ha schierato sempre titolare in Europa League ed in Eredivisie.

