Aperribay pres. Real Sociedad: “Veniamo a Napoli per vincere. Assenze Silva e Oyarzabal? Non ci lamentiamo”

Napoli-Real Sociedad, parla Aperribay presidente spagnolo

Notizie Calcio Napoli – Jokin Aperribay, presidente della Real Sociedad, ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo riguardo il match di Europa League contro il Napoli.

Aperribay pres. Real Sociedad:

Le assenze di Oyarzabal e David Silva? È inutile lamentarsi . Questo è qualcosa che una squadra deve aver preparato perché può succedere a te oggi ma anche in qualsiasi altro momento, quando giochiamo cose importanti, prima della finale di Coppa ad esempio.

Se saremo eliminati? Non sarà un fallimento con la stagione che stiamo facendo. Non può essere una delusione venire al Napoli e non vincere. Non dobbiamo trasformare le sconfitte in delusioni. Veniamo per vincere e allo stesso modo se vinciamo non avremo vinto la finale dei Mondiali, se perdiamo non sarà neanche un fallimento, perché abbiamo ancora tanti bei momenti per il futuro”.

La gara di domani? Sapevamo che era un girone molto difficile, in cui poteva succedere a noi e siamo arrivati ??alla fine con tre squadre con possibilità di qualificarsi. Giochiamo a Napoli e non dobbiamo aspettarci niente da nessuno”.

