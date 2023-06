La Gazzetta dello Sport – Kvara, nuovo contratto a fine stagione: pensa solo al Napoli.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Dalle testimonianze, è emerso che l’azzurro è intenzionato a rimanere ancora a lungo in azzurro e per lui è pronto anche un adeguamento del contratto.

“Ha imparato ad assorbire il calore della gente anche se Khvicha è ragazzo timido. Tutto questo lo sa bene Mamuka Jugeli che oltre a essere l’agente è una sorta di zio e in questi giorni è a Napoli e aspetta che De Laurentiis e i suoi più stretti collaboratori trovino il tempo per sedersi e discutere serenamente sul prolungamento che già è nei fatti, per un precedente e cordiale incontro a marzo fra le parti. Presto sarà il momento di trascrivere le bozze ma questa è una operazione che non prevede ostacoli. Nessuna pressione esterna perché Kvara non ha intenzione alcuna di guardarsi attorno oggi, visto che sta bene a Napoli. Nessuna fretta perché il club azzurro ha già un contratto lungo (scadenza 2027) che prolungherà di un anno ancora raddoppiando l’attuale ingaggio che passerà da 1,2 milioni di euro a stagione a 2,5″.

