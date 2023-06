Corriere del Mezzogiorno – ADL coltiva la pista Italiano, buoni rapporti con la Fiorentina agevolano l’operazione.

Vincenzo Italiano è in pole alla lista di Aurelio De Laurentiis, che è pronto a provare l’assalto per lui. Intanto, però, il patron è si tutela sondando il terreno anche per altri allenatori: “Ha sondato il terreno per Conceicao, studia le opportunità di respiro internazionale mentre coltiva la pista Italiano che comunque non dovrebbe prendere corpo prima della finale di Conference League del 7 giugno. Facilitano l’opera i buoni rapporti con la Fiorentina che ha individuato nell’allenatore della Primavera Aquilani l’eventuale erede di Italiano”.

Fonte foto: Fiorentina YT

