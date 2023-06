La Gazzetta dello Sport – Kvara convocato anche all’Europeo U21: preoccupano i troppi impegni.

L’edizione odierna del quotidiano, fa il punto della situazione sugli impegni europei di Khvicha Kvaratskhelia: “E’ stato convocato per le partite di Nations League del 17 e 20 giugno a Cipro e in Scozia, ma è stato inserito anche nella pre-lista di 35 giocatori del c.t. dell’Under 21, Ramaz Svanadze, per disputare l’Europeo di categoria in programma fra Romania e Georgia dal 18 giugno al 9 luglio.

A questo punto in federazione georgiana debbono mettersi d’accordo, perché l’Under 21 debutta nell’Europeo a Tbilisi il 21 giugno e Kvara o gioca in Nations League o nel campionato di categoria. Entrambe le cose non si può perché i giorni sono gli stessi. Da Napoli si augurano che il giocatore non disputi l’Europeo in modo da poter fare le vacanze (e sposarsi) per poi presentarsi in ritiro a Dimaro, in Trentino, se non il 14 luglio – il primo giorno – almeno nella settimana successiva. Altrimenti si rivedrebbe solo in agosto nel secondo ritiro di Castel di Sangro”.

Fonte foto: Flickr.com

