La Gazzetta dello Sport – Spalletti se ne va da vincitore: è un irrequieto naturale.

L’edizione del quotidiano si è soffermata sui motivi per i quali, Luciano Spalletti, ha scelto di andare via da Napoli: “Spalletti non gioca più e se ne va da vincitore. Una scelta giusta o un errore? Dipenderà dal rendimento nel Napoli nella prossima stagione. Se la squadra andrà male, tutti a dire: ha fatto bene a lasciare, aveva capito che di più non si sarebbe potuto fare. Se la squadra se la passerà bene, anzi meglio, mormorii opposti: che cosa si è perso, non ha capito nulla.

Spalletti se ne va perché è un inquieto naturale, mai soddisfatto. Aspira alla perfezione, irraggiungibile per definizione. Gli inquieti alla Spalletti muovono il mondo, ma l’inquietudine stressa e consuma, e ogni tanto bisogna fermarsi per ricaricarsi”.

Fonte foto: Flickr.com

