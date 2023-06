Repubblica – Agenti di Kvara in città, rinnovo pronto e futuro sempre più azzurro.

Khvicha Kvaratskhelia, da ieri MVP assoluto del campionato, è attualmente definito il giocatore più forte della Serie A. Le conseguenze, però, di tanta bravura sono le attenzioni dei club europei. Tuttavia, De Laurentiis non teme un suo ipotetico addio: “Perché è ancora legato al club partenopeo per altri quattro anni, fino al 30 giugno del 2027. I suoi agenti sono in città e potrebbero incontrare prima di andare via il presidente, con l’obiettivo di colorare sempre di più di azzurro il futuro del loro gioiello”.

