Dazn – Barone: “Orgogliosi di Italiano, ma ha un contratto e va rispettato. Cercano di destabilizzarci”.

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, nel pre-partita è intervenuto ai microfoni della trasmissione, per commentare le voci sulla possibile cessione di Italiano: “Siamo orgogliosi del lavoro fatto finora. Italiano ha un contratto, e i contratti vanno rispettati. Ogni volta che ci sono delle partite di livello come una finale escono fuori delle notizie che cercano di stabilizzare l’ambiente. Siamo super contenti del lavoro che stiamo facendo e pensiamo al futuro con il Viola Park e il nostro settore giovanile che cerchiamo di far crescere”.

Sul Viola Park e il possibile nuovo stadio: “Quando siamo arrivati avevamo queste idee, costruire un cs e lo stadio. Purtroppo quest’ultimo è anche un tema del governo e del Comune. Come già detto la Fiorentina non metterà soldi nello stadio, ci godiamo il Viola Park”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ricorre l’anniversario della scomparsa di Paolo De Crescenzo

Kvaratskhelia eletto miglior giocatore della serie A 2022/23

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 03 Giugno 2023 a cura di Artemis