Corriere dello Sport – Osimhen in prestito al Galatasaray: rinnovo automatico se non sarà ceduto a fine stagione

Victor Osimhen va in prestito al Galatasaray. L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato i dettagli dell’operazione: “Osi al Galatasaray in prestito fino a giugno, con l’intesa di rinnovare dal 2026 al 2027 con il Napoli se non sarà ceduto a fine stagione. Il ds Manna ha ricamato last minute l’unica operazione possibile considerando lo stato delle cose e i mille ostacoli di un percorso ereditato dal passato”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

