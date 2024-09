X – Meret, parti al lavoro per il rinnovo: contratto fino al 2027

Il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, ha posto l’attenzione sul rinnovo di contratto di Alex Meret. Il portiere, dopo la buona prestazione in Coppa Italia con il Modena, e dopo aver salvato il finale con il Parma, è vicino alla permanenza. Il Napoli è al lavoro con il suo agente, per prolungare il suo contratto fino al 2027. Contatti in corso per trovare l’accordo finale, l’agente di Meret, inoltre, è lo stesso di Romelu Lukaku, Federico Pastorello.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com—

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ULTIM’ORA – Futuro Osimhen: accelerata Galatasaray, la formula dell’affare

Simeone: “Col Parma primo tempo difficile, ma nel secondo determinati ed energici”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi