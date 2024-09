Radio Kiss Kiss Napoli – De Maggio: “Lukaku? Mi è piaciuto ‘no’ alla nazionale. Osimhen? Non faceva più parte della famiglia”

Il direttore della radio, Valter De Maggio, ha parlato in diretta a ‘Radio Goal’: “Ne escono tutti sconfitti dalla vicenda Osimhen, la società è costretta a pagare un calciatore che costa tanto e ne esce sconfitto anche il calciatore stesso. E’ una sconfitta anche per il calcio perché privare il calcio di uno come Osimhen non è bellissimo, forse non è stata gestita bene la situazione.

Voglio fare i complimenti a Pecchia perché è venuto al Maradona a giocare a calcio, usciva dal basso anche in situazioni complicate. De Laurentiis quest’anno si è esposto sul mercato spendendo 138 mln sperando di cedere Osimhen, ma ciò non è avvenuto. Il post di Conte? Chi ha deciso che non voleva far parte di questa famiglia, tipo Osimhen, non ne farà più parte. Lukaku? Mi è piaciuto che abbia chiesto a Tedesco di non essere convocato in nazionale per presentarsi al meglio alla ripresa della Serie A. Il Galatasaray vuole Osimhen in prestito secco e si accollerebbe tutto l’ingaggio, la notizia viene fuori dal Corriere dello Sport. Ci sarebbe il gradimento di questa situazione tampone e filtra un cauto ottimismo anche in casa Napoli sulla buona riuscita di questa operazione. Ci sono undici giorni per limare questa intesa perchè il calciomercato turco chiude il 13 settembre. Mario Rui? Non ho conferme sull’interesse del Besiktas“.

