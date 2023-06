TMW Radio – Impallomeni sul prossimo allenatore: “L’identikit è chiaro! Sarà sicuramente Italiano”.

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, in diretta radio, ha espresso la sua opinione in merito al futuro allenatore del Napoli:

Napoli, ultima passerella per Spalletti. A chi poi l’eredità?

“Se ne parla tanto, Fedele ha parlato dell’arrivo di Tare e Benitez. Io credo che nella testa di ADL, come lo scorso anno disse della conquista dello Scudetto, quest’anno ha detto che aprirà un ciclo. Ha parlato di continuità. L’eredità di Spalletti è pesante, ma l’identikit sembra quello di Italiano. Se dovesse vincere la Conference potrebbe essere il nome caldo”.

