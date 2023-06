La Gazzetta dello Sport – Kim allo United, ecco chi sarà il suo erede: due nomi in lista.

L’edizione del quotidiano, fa il punto della situazione in merito alla possibile cessione di Kim al Manchester United. Il suo erede potrebbe venire dall’oriente: “Il mercato orientale – come già dimostrato con gli sponsor “portati” con Kim al Napoli – è ricco e ancora poco esplorato. Nel ruolo di centrale difensivo ci sono due profili interessanti che giocano in Bundesliga e già sono rodati a buoni livelli. Cominciando da Hiroki Ito, titolare dello Stoccarda, classe 1999, già da un anno nel giro della nazionale giapponese. Si tratta di un centrale alto e longilineo ancora da affinare tatticamente, ma con ottima disciplina in campo.

Nello stesso ruolo altro profilo interessante è quello di Ko Itakura, classe 1997, del Borussia M’Gladbach. Più esperto e anche con piedi buoni, è un centrale che sa anche impostare bene il gioco. Proprio come piace a tutti gli allenatori moderni, che fanno della costruzione dal basso una soluzione d’attacco e non una moda”.

Fonte foto: Flickr.com

