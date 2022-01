Mathias Olivera ad un passo dal Napoli, offerta ufficiale al Getafe

Il talento del Getafe è ad un passo dal Napoli.

Sky sport conferma l’offerta fatta da De Laurentis per ingaggiare il calciatore. Il club azzurro avrebbe opzionato il calciatore per giugno ma ha fatto al Getafe, una proposta per il prestito con obbligo di riscatto a una cifra tra i 10 e gli 11 milioni di euro per portare il calciatore in serie A già nelle prossime ore.