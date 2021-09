Di Fusco: “Spalletti ed Anguissa sono i valori aggiunti del Napoli”

Secondo Raffaele Di Fusco, Zambo Anguissa e Luciano Spalletti sono i valori aggiunti del Napoli.

Il Napoli sta collezionando una vittoria dopo l’altra e secondo Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, i valori aggiunti del club sono Luciano Spalletti e Zambo Anguissa. Ecco cosa ha dichiarato a Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show.

“Il Napoli di Spalletti è bello e cattivo e ciò fa ben sperare. Può vincere lo scudetto perché ha un’ampia rosa in attacco ed a centrocampo. In difesa un po’ meno ma l’allenatore gestisce comunque al meglio le partite. Il rendimento di Anguissa è inaspettato, probabilmente Demme non sarà più titolare quando tornerà.”

