DAZN, il Codacons attacca: “Pronti ad una class action per i rimborsi”

Il Codacons sui disservizi di DAZN

L’avvocato del Codacons Gianluca Di Ascenzo, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo dove ha parlato di quanto successo sui canali DAZN nella giornata di ieri. Ecco quanto dichiarato:

“Purtroppo i disservizi erano ampiamente preannunciati, non si può andare avanti così, il campionato ormai è iniziato da oltre un mese e non ci sono progressi in tal senso. Il Codacons sta valutando se avviare una class action, bisogna capire se DAZN effettivamente riconoscerà un indennizzo a tutti gli abbonati, non solo a coloro che hanno contattato il servizio clienti per lamentarsi dei problemi occorsi ieri. La realtà è che DAZN ha fatto il passo più lungo della gamba, ha problemi strutturali e non ci si può nascondere ogni volta dietro a scuse vacue.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFCIALE – Cori razzisti indirizzati ad Aina, il Giudice Sportivo chiede altri accertamenti

Adani esalta Anguissa: “E’ il miglior centrocampista della Serie A”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incidente rally, nove avvisi di garanzia a Reggio Emilia