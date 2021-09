UFFCIALE – Cori razzisti indirizzati ad Aina, il Giudice Sportivo chiede altri accertamenti

Ufficiale, la decisione del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha chiesto un ulteriore approfondimento legato ai cori di stampo razzista avvenuti nel corso di Torino-Lazio, indirizzati al giocatore dei granata Aina. Ecco quanto deciso:

“Il Giudice Sportivo, in relazione alla comunicazione della Procura Federale circa i cori di discriminazione razziale rivolti da parte della tifoseria ospite al calciatore del Torino, Aina Tematayo al 31° minuto del primo tempo, dispone, a cura della medesima Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio, acquisendo eventuali elementi anche da parte dei responsabili dell’Ordine pubblico, atti a confermare la dimensione e la reale percezione per come descritte nel rapporto. Dispone, altresì, l’acquisizione di informazioni dettagliate circa l’adozione da parte della Soc. Lazio di schemi organizzativi e di spicifici atti idonei a prevenire comportamenti discriminatori della specie di quelli verificatisi e concretamente utili ad identificare i sostenitori responsabili dei comportamenti stessi”.

