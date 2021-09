Dazn, un mese gratuito per i disagi causati agli utenti il 23 settembre

Tramite un comunicato, Dazn afferma che offrirà un mese gratuito a tutti gli utenti che hanno avuto problemi il 23 settembre.

Nella giornata di ieri, 23 settembre, la piattaforma Dazn ha creato ancora polemiche in quanto molti utenti non sono riusciti a vedere le gare delle 18:30. Nello specifico di parla di Sampdoria-Napoli, Torino-Lazio e Roma-Udinese. Attraverso un comunicato ufficiale la piattaforma streaming ha comunicato un’iniziativa che non è passata inosservata: un mese gratis per tutti gli utenti che non sono riusciti ad usufruirne in maniera chiara.

“In relazione a quanto accaduto nel corso delle partite delle 18.30 del 23 settembre DAZN conferma che tutti i clienti impattati ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all’APP fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi. “Tali utenti riceveranno nel corso dei prossimi giorni, direttamente da DAZN, una comunicazione via e-mail a conferma dell’offerta di un mese gratuito. DAZN ribadisce, inoltre, che prosegue il dialogo e il confronto con la Lega Serie A in un immutato clima di collaborazione e trasparenza.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Fusco: “Spalletti ed Anguissa sono i valori aggiunti del Napoli”

DAZN, il Codacons attacca: “Pronti ad una class action per i rimborsi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incidente rally, nove avvisi di garanzia a Reggio Emilia