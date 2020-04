Christillin: “Il 22 aprile teleconferenza con la UEFA ed i segretari federali di tutte le 55 federazioni”

Christillin: ….e il giorno dopo un comitato esecutivo. In questo modo si saprà ciò che è stato condiviso e deliberato con le Federazioni.

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Evelina Christillin, membro board UEFA che ha riferito di una teleconferenza che si terrà con la UEFA e tutti i segretari federali di tutte le 55 federazioni.

Queste le sue parole:

“Parole di Rezza? Non c’è nessuna preoccupazione in merito alle sue parole. Ritengo che i medici, virologi, hanno la precedenza assoluta. Avete ascoltato tutti il messaggio del Presidente Infantino e penso non ci siano dubbi su ciò che ritiene la FIFA sulla questione.

In egual modo, la UEFA ritiene che la sicurezza sanitaria viene prima di ogni cosa. Non hanno detto che sarà così, ma che potrebbe essere così ed è giusto ipotizzare vari scenari. E’ chiaro che a seconda delle diverse situazioni, leggendo le immagine plastiche delle 5 grandi Leghe che vogliono concludere il campionato, nessuno vuole sorpassare il Governo o le autorità preposte.

Belgio? Qualunque Nazione che faccia parte di una Confederazione dalla quale dipende, è giusto che si confronti e che condivida delle decisioni che coinvolgono tutti. Il Belgio ha squadre di club che competono in competizioni nazionali, è giusto che Ceferin voglia essere coinvolto.

Ogni presidente federale ha diritto di esprimere le proprie opinioni, anche se poi dovrà confrontarsi con CONI ed altre Federazioni, ma ognuno è libero di esprimersi. Avendo organizzato le Olimpiadi parecchi anni fa, se ci avessero detto ad Ottobre 2005 che le Olimpiadi sarebbero state cancellate, avremmo avuto grande sconforto.

E’ ovvio che in situazioni d’emergenza bisogna agire di conseguenza, è un mondo che cambia talmente velocemente che poi dare dei giudizi è sempre sbagliato. Ognuno deve fare come può e come crede. Obiettivamente la Premier League, se saltassero i diritti TV, perderebbe 1 miliardo di sterline. Da Presidente di un Museo, dico che la cultura, lo sport hanno un grosso impatto economico.

Date per gli allenamenti? Dipenderà dai governi, nel penultimo DPCM erano stati espressamente vietati gli allenamenti. Ho ascoltato le dichiarazioni di Spadafora, quindi in teoria può essere possibile tornare ad allenarsi, ma non so se è possibile farlo per tutta l’Europa in maniera omologa.

Dipende dalle singole situazioni, ma so che il 22 aprile ci sarà una teleconferenza con tutti i segretari federali di tutte le 55 federazioni con la UEFA ed il giorno dopo un comitato esecutivo. In questo modo si saprà ciò che è stato condiviso e deliberato con le Federazioni.

C’è una road map, è il lavoro che si sta facendo in questo periodo con l’ECA e la UEFA: la priorità è la salute, poi l’inizio dei campionati ed infine concludere competizioni europee per agosto. C’è un grosso lavoro di organizzazione a monte, è qualcosa di molto complicato.

Il Presidente Infantino ha affermato che ci saranno aiuti per le società che hanno avuto problemi economici in questo periodo. Arrivare a Settembre-Ottobre? Non lo so, non ho elementi per dirlo. Sarà il comitato esecutivo a vedere work in progress ciò che succede”. Conclude Christillin.

