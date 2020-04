Sky – Ugolini: “Insigne è legato al progetto Gattuso ed è una bandiera”

Sky – Ugolini: “Insigne vuole restare, per De Laurentiis è una bandiera”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport. Ecco le sue parole sull’attuale situazione di Lorenzo Insigne: “Credo per il rinnovo di Insigne non ci siano problemi, il giocatore ha dimostrato la volontà di restare ed è legato al nuovo progetto tecnico con Rino Gattuso. Il presidente ha sempre detto che Insigne è una bandiera del Napoli. Se non dovessero arrivare supper offerte da far vacillare il Napoli, non vedo perchè non si possa trovare un accordo”.

