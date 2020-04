Calciomercato – De Laurentiis e Mertens sempre più lontani

Calciomercato – Ancora non si sblocca la situazione Mertens e De Laurentiis sembra non più convinto dell’attaccante belga

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, la situazione Mertens si è complicata : “Napoli-Mertens è tutto in sospeso. Probabilmente perché De Laurentiis sarebbe rimasto perplesso dalla richiesta avanzata da Mertens: oltre ai 10 milioni di ingaggio in due anni (bonus inclusi) anche la rinuncia da parte del club a portare la squadra in tribunale per i fatti dello scorso 5 novembre. Il Napoli vuole valutare caso per caso e non è escluso che la rinuncia a procedere possa essere inserita nelle trattative per i rinnovi di alcuni contratti. Senza Milik, senza Llorente (anche lui in uscita) e col probabile addio di Mertens (Inter e Chelsea lo contattano di continuo) il Napoli avrebbe bisogno di un attaccante che sappia fare gol e di un altro giovane da inserire gradualmente.

Capitolo attaccanti: Immobile della Lazio e Belotti del Torino. Nel primo caso, dovrebbe essere il trentenne di Torre Annunziata a chiedere a Lotito di essere ceduto e la Lazio accetterebbe il sacrificio per non meno di 80 milioni”.

